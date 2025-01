Golf Team Cup 2025 | Francesco Molinari a capo dell’Europa Continentale

Leggi su Sportface.it

I pro europei e statunitensi del mondo del golf si preparano alla Team Cup. Il confronto tra Europa e la compagine di Gran Bretagna e Irlanda si sfida in quella che nel 2023 si chiamava Hero Cup. La rassegna è attesa sul percorso dell'Abu Dhabi GC, tra il 10 e il 12 gennaio. Le due squadre saranno composte da dieci elementi, con Edoardo Molinari a guidare il Continental Europe, come successo nel 2023. La GB&I vedrà invece l'inglese Justin Rose al comando. L'evento, voluto da Luke Donald – capitano del Team Europe – ha riscosso grande successo. Tra i venti della prima edizione – svoltasi nel 2023 – ben sei avevano poi partecipato alla trionfale Ryder Cup, tenutasi a Roma. Team Cup – I partecipanti Edoardo Molinari non è l'unico azzurro in gara ed è attesa la presenza anche di Matteo Manassero.