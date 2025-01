Lanazione.it - Fonti rinnovabili, a parole sono tutti d’accordo. Ma a dividere è dove realizzare gli impianti

Leggi su Lanazione.it

di Lisa CiardiFIRENZEIn attesa della discussione della legge in Consiglio regionale, prosegue il dibattito sulle aree idonee all’installazione dida. In base alle direttive europee, infatti, anche la Toscana deve incrementare il peso dell’energia "green", arrivando entro il 2030 a una potenza installata di 4,2 GW in più rispetto al 2020, ovvero a 6,6 GW contro 2,4. Questo benché la regione sia più avanti di altre: nel 2021 (Rapporto Legambiente 2023 "Comuni") la produzione annua daè stata di 8.532 GWh, pari al 51% del totale del totale regionale (il dato nazionale è del 31%), grazie al peso determinante della geotermia (33%). Ma sesi dichiaranosulle, ae comegli. Così, se i comitati chiedono di tutelare i territori (l’Appennino in primis), diversi sindaci sollecitano più poteri per i Comuni, mentre l’Ordine degli Ingegneri di Firenze raccomanda uniformità e chiarezza.