Fed verbali Fomc | i rischi sull’inflazione sono aumentati

Roma, 8 gen. (askanews) – Negli Stati Uniti il processo disinflazionistico ha mostrato una rallentamento e secondo alcuni componenti del direttorio della Federal Reserve “potrebbe essere finito momentaneamente in stallo o potrebbeare di farlo”. Inoltre “quasi tutti i partecipanti (del) ritengono che isulle prospettive di inflazione siano”, riportano idella riunione del 17 e 18 dicembre, in cui la banca centrale degli Stati Uniti ha nuovamente tagliato di 0,25 punti percentuali i tassi sul dollaro. Ma contestualmente la banca centrale Usa aveva diffuso nuove previsioni in base alle quali per quest’annoattesi solo altri due tagli dei tassi, invece dei quattro previsti tre mesi prima. Tra i fattori alla base di queste valutazioni suidi inflazione, “i partecipanti hanno menzionato recenti dati, più forti del previsto, e i probabili effetti di potenziali cambiamenti sulle politiche commerciali e sull’immigrazione”.