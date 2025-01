Spazionapoli.it - Dall’Inter al Napoli, ecco il primo obiettivo azzuro: decisione presa

Calciomercato – Sia ilche l’Inter, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.Il, dunque, domenica prossima giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. I partenopei cercheranno di battere i gialloblù per rafforzare il proprio primato, sempre in attesa dei vari recuperi dell’Inter di Simone Inzaghi e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Tuttavia, in attesa del match contro il Verona, ilè al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio su una di queste bisogna registrare delle importanti notizie.Calciomercato, de Vrij è ilazzurro per l’anno prossimoSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss’, infatti il club partenopeo ha scelto ilper la prossima prossima stagione, ovvero Stefan de Vrij.