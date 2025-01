Notizie.com - Cecilia Sala, l’accordo Meloni – Trump. L’esperto: “Gli Usa ‘dimenticheranno’ di aver richiesto Abedini”

La visita dia Mar-a-Lago, la posizione internazionale dell’Iran tutta da rivedere in vista dell’insediamento di Donald.Gli eventi che hanno portato alla scarcerazione disi sono succeduti uno dopo l’altro in giorni concitati, durante i quali la famiglia della giornalista ha pregato per il suo ritorno a casa.Un ritorno arrivato oggi, mercoledì 8 gennaio, all’aeroporto di Ciampino, dove la attendevano il fidanzato Daniele Raineri, i genitori Elisabetta Verroni e Renato, la premier Giorgiae il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “si è trovata in un gioco più grande di lei”. A parlare a Notizie.com è Matteo Giusti, giornalista di Limes, che conosce la cronista di Chora Media e Il Foglio e la definisce “molto preparata e brava, con una predilezione per i Paesi complessi e complicati come Iran e Afghanistan.