Campi Flegrei studio Ingv-Cnr rivela strutture geologiche sottomarine e una caldera mai viste prima

Leggi su Ildenaro.it

Nuove indagini magnetiche su un sistema vulcanico sottomarino attivo situato al largo della costa occidentale dell’Italia, in corrispondenza deie dell’Isola di Ischia, hanno identificato sul fondale marino una serie difinora sconosciute, tra cui i residui di un’anticae una vasta frana. È quanto emerge da unocondotto da un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () e dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), recentemente pubblicato sulla rivista scientifica “Geomorphology”. I, ben noti per la loro attività vulcanica storica e per i più recenti fenomeni bradisismici, sono stati oggetto di numerosi studi, ma finora la loro porzione sottomarina non era stata analizzata e rappresentata in maniera integrata con i settori marini antistanti.