Calcio Dilettanti

in campo oggi con la seconda di ritorno. Eccellenza. Quinto a -1 dal terzetto al 2° posto, il Terre di Castelli gioca alle 15 a Viano il big match con la squadra di Sarnelli che insegue a -4. Al ’Pincelli’ alle 18 c’è il derby fra Formigine (in foto, a destra, Arati) e Castelfranco, coi verdeblù che cercano la seconda vittoria di fila: l’ex Cattani non ha Carrera e Davoli, nella Virtus ko Valcavi stirato ed El Hatimi, debutta Tajeddine. Le altre: Salso-Fabbrico (14.30), Rolo-Correggese (14.30), Arcetana-Fidentina (14.30), Zola-Colorno (19), Nibbiano-Brescello (20.30), Gotico-Agazzanese (18), Borgo-Scandiano (18). Classifica: Correggese 42; Nibbiano, Brescello e Zola 34; Terre di Castelli 33; Fidentina 32; Vianese 29; Borgo 28; Agazzanese 26; Salso 25; Arcetana 22; Fabbrico 19; Gotico e Scandiano 17; Rolo e Colorno 16; Formigine 13; Castelfranco 0.