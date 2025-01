Ilrestodelcarlino.it - Borsello e due iPhone restituiti ai proprietari, il grazie dei cittadini alla polizia di Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 gennaio 2025 - Due storie a lieto fine hanno reso straordinaria una “normale” giornata di servizio per il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di. Ilritrovato, una buona notizia nel giorno dell’Epifania La prima storia è quella del signor Angelo, cittadino bolognese di 88 anni eo di una cartoleria di via IV Novembre. Nei giorni scorsi si è presentato in Questura per denunciare lo smarrimento del suo, avvenuto il giorno di San Silvestro, il 31 dicembre, nelle vicinanze della sua auto, parcheggiata di fronte al negozio. Nelc’erano diversi effetti personali, per lui molto importanti, tra cui la carta d’identità, la patente di guida, il portafoglio e un mazzo di chiavi di casa. L’altro ieri, nel giorno dell’Epifania, il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha contattato l’anziano per comunicargli il ritrovamento.