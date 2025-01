Oasport.it - Alex Vinatzer squalificato a Madonna di Campiglio: “Ero partito bene, inforcata anomala”

Grande delusione per, uscito di scena nella prima manche dello slalom speciale didivalevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Il talentuoso azzurro ha inforcato a poche porte dal traguardo, venendo dunquee mancando l’appuntamento con la qualificazione per la seconda discesa sulla 3-Tre.“È stata un’abbastanza, con il palo che passa sopra lo sci, ma rivedendo il replay se l’attacco va all’interno è giusta la squalifica“, le prime dichiarazioni a caldo del 25enne altoatesino ai microfoni della Rai dopo l’ufficialità della squalifica., a causa di un grave errore sul Canalone Miramonti, aveva chiuso con un ritardo leggermente superiore ai 2 secondi rispetto al miglior tempo assoluto del norvegese Atle Lie McGrath.