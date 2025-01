Ilrestodelcarlino.it - Adorazione dei Magi. Lo spettacolo si rinnova

La rappresentazione dell’deia Dozza nel giorno dell’Epifania ha messo, ancora una volta, tutti d’accordo. Meteo clemente, folto pubblico lungo l’intero percorso e perfino la presenza del vescovo Giovanni Mosciatti e del sindaco Luca Albertazzi. Un bel modo per festeggiare il traguardo delle 35 edizioni con la consapevolezza di un posto certo tra gli eventi più attesi della programmazione natalizia circondariale. Colpo d’occhio degno di nota tra fedeli e curiosi già al via del corteo, all’altezza della chiesa di San Lorenzo in Piscerano, con le prime scene recitate sul sagrato. Poi una crescente folla a fare da codazzo alla processione diretta nel borgo capeggiata da alcuni bambini, nelle vesti bianche di angeli, con tanto di stella cometa. Il clou in piazza Zotti con l’esecuzione dei principali episodi evangelici legati alla Natività ed ai primi giorni di vita di Gesù.