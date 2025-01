Oasport.it - WTA Adelaide 2025, Jabeur torna a incantare, rinasce Sakkari. Kalinskaya costretta al ritiro per un malore

Il giorno delle rinascite ad. Il torneo femminile nella città australiana ha chiuso lata del primo turno e ci offre due ‘resurrezioni’ forse inaspettate, forse attese. La più importante è quella di Ons, che da wild card fa capitolare la testa di serie numero 4 Danielle Collins. Una partita combattutissima nel primo set, in cui le due se le danno di santa ragione, una seconda frazione invece dominata dalla tunisina,ta in campo tirata a lucido in questoe confermando così le buonissime sensazioni della scorsa settimana a Brisbane anche contro una avversaria di livello. Adesso sarà Yulia Putintseva la sua prossima avversaria.L’altra vittoria di chi cerca dire a livelli più consoni al suo tennis è quella di Maria. La tennista greca è stata ripescata dopo i vari forfait e ha la meglio di Linda Noskova con un doppio 6-3, aiutata anche dai ben nove doppi falli della sua avversaria.