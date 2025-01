Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Maxitalia Jumboffice si gode il primo posto

Con dieci vittorie su dodici gare disputate, laSestese ha conquistato meritatamente la vetta del girone D diB ed ora può, quindi, guardare con rinnovate ambizioni al prosieguo del torneo cadetto. "Eravamo consapevoli di avere un organico che ci potesse consentire un buon piazzamento, ma non pensavamo che, a questo punto della stagione, potessimo essere addirittura al" afferma Stefano Marchi, tecnico dei sestesi. "A due partite dal termine del girone d’andata, siamo anche in piena corsa per partecipare alle semifinali di Coppa Italia e sarebbe un onore per noi e per tutta Sesto Fiorentino centrare questo lusinghiero traguardo" prosegue l’allenatore che aggiunge un concetto ben chiaro su quale sia il futuro: "Il fatto di non essere più un outsider ci complica un po’ le cose, perché tutti danno ovviamente il massimo contro la capolista, ma se vogliamo rimanere il più possibile ai vertici, dobbiamo reggere anche questo tipo di pressione".