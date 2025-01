Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Carola Carpanelli ritrova l’amore: chi è lui

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex corteggiatrice di Federico Nicotera a, sembra averto la felicità sentimentale. Dopo la fine della sua relazione con Federico, durata solo pochi mesi fuori dagli studi televisivi, l’ex volto del trono classico è stata vista in atteggiamenti intimi con un giovane imprenditore. La notizia è stata resa pubblica dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram una segnalazione ricevuta da una sua follower.news: la segnalazione sul nuovo amore diNel messaggio inviato a Deianira Marzano si legge: “Ciao amore, ti giro un video. Copri il mio nome., ex di Federico Nicotera di, si bacia appassionatamente con Simone, un giovane imprenditore.” Allegato al messaggio c’era un video che, a quanto pare, conferma quanto riportato.