Cityrumors.it - Trump contro tutti, prepara il terreno al ritorno: “Si fa come dico io”

Leggi su Cityrumors.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti in una conferenza stampa parla di tutto, dagli investimenti, al cambiamento ad Hamas e di UcrainaMaiadesso. Più si avvicina la data dell’insediamento e più Donaldnon fa che spingere sull’acceleratore per tutte le cose che vuole fare e che che vuole cambiare, soprattutto con tutto quello che ha fatto l’amministrazione Biden. E non poteva essere altrimenti anche perché non ha fatto altro che ribadirlo in campagna elettorale.ilal: “Si faio” (Ansa Foto) Cityrumors.itEparla di tutto nella conferenza stampa che ha fatto a Mar-a-Lago, con accanto il miliardario del settore immobiliare degli Emirati Arabi Uniti, Hussain Sajwani, fondatore e presidente di Damac, tanto che lo stesso The Donald fa il primo annuncio dicendo che userà 20 miliardi per realizzare data center negli Usa, tanto che lo stesso neo-presidente sottolinea che ci sarà un veloce assolvimento “delle procedure di autorizzazione per chiunque investa almeno un miliardo di dollari negli Stati Uniti.