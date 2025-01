Tragedia in vacanza Mattia muore a 9 anni | prima il malore in barca poi il peggioramento

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un viaggio di piacere si è trasformato in tragedia per la famiglia Cossettini, residente a Tavagnacco, in provincia di Udine. Il piccolo Cossettini, 9 anni, è morto improvvisamente durante una vacanza a Marsa Alam, in Egitto. Le circostanze della sua morte restano ancora poco chiare, mentre si indaga per comprendere cosa abbia provocato il rapido aggravarsi delle sue condizioni di salute. Si è sentito male durante una gita in barca a Marsa Alam, in Egitto, dove era in vacanza con la famiglia. Il piccolo è svenuto per alcuni minuti e, una volta ripresosi, ha lamentato un forte mal di testa. Il medico del resort dove alloggiava la famiglia ha attribuito il malessere a un colpo di calore, trattandolo con flebo e farmaci.