Tommaso espulso per una sbracciata Il laziale e Hummels nel derby dell’Olimpico assolti Pobega Dia e il ’doppiopesismo’

Il povero, che detto per inciso continua ad avere poche giustificazioni per essere ricascato nella trappola del nervosismo, o della superficialità, lasciando di nuovo la squadra in dieci col Verona (e meritandosi, oltre a un turno di squalifica, la sanzione di 10 mila euro da parte del giudice sportivo), domenica notte vedendo Roma-Lazio in tv sarà rimasto comprensibilmente incredulo. Quando al minuto 72’ di un Roma-Lazio rovente che alla fine ha sorriso ai giallorossi di Ranieri ilDia ha reagito a una spinta provocatoria di Paredes ‘mirando’ il giallorosso e assestandogli intenzionalmente una manata in faccia da saloon (e facendo cadere a terra l’avversario) l’arbitro Pairetto ha punito il gesto con una semplice ammonizione. Per la sua ‘’ a Duda, in risposta a un colpo che qualche istante prima il veronese gli aveva assestato, col Verona otto giorni fa,era statoda Ayroldi al 51’ della sfida del Dall’Ara.