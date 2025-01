Ilrestodelcarlino.it - Strangolò e uccise la ex moglie: si toglie la vita in carcere

Modena, 7 gennaio 2025 – E' stato autore di un delitto atroce: ha ammazzato lastringendole un cavo al collo; dopo di che si è recato in caserma, dai carabinieri, con il cadavere della vittima dentro ad un furgone. Si è tolto lain, inalando il gas della bomboletta che deteneva legittimamente per cucinare e riscaldare cibi e bevande Andrea Paltrinieri, modenese di 49 anni. L'uomo, a giugno dello scorso anno aveva ammazzato la, la dottoressa Anna Sviridenko, medico nucleare in Austria e negli ultimi mesi specializzanda al Policlinico di Modena. L’uomo, sentito davanti al gip, aveva reso interrogatorio, raccontando quanto accaduto nelle ore antecedenti il delitto, prima di recarsi in serata al comando provinciale dei carabinieri di Modena con il corpo privo didella ex40enne, madre dei suoi due bambini raggomitolato nel baule.