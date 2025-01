Cityrumors.it - Rientro a scuola dopo le vacanze: ecco come affrontarlo senza ansia

Leggi su Cityrumors.it

Conto alla rovescia per illedi Natale. Un momento complesso per 7 milioni di persone. Illedi Natale è sempre un momento delicato per bambini e ragazzi ma anche per le loro famiglie.la lunga pausa, la ‘sindrome da’ si fa sentire, causando sempre un po’ di. In molti temono possibili difficoltà nella ripresa della routinegiorni di ‘anarchia vacanziera’.L’importanza di saper affrontare ilCityrumor.is foto Ansa“La cosiddetta sindrome dadallecreain molti genitori” spiega Annamaria Staiano, già presidente della Società italiana di pediatria (Spi). “In realtà, i bambini sono abitudinari per eccellenza e a loro basta poco per riprendere la routine, che non è solo sintomo di regolarità, ma anche di serenità.