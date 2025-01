Tpi.it - Paola Cortellesi sogna l’Oscar: “C’è ancora domani” nella lista dell’Accademy (ma non come “miglior film”)

Leggi su Tpi.it

“C’è”, ilcampione di incassi di, è tra le 323 pellicole che potrebbero aggiudicarsi una o più statuette nell’edizione 2025 dei Premi Oscar.L’elenco è stato reso noto nelle scorse ore dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles. Contrariamente a quanto riportato da diversi organi di stampa italiani, peraltro, l’opera prima di– che negli Stati Uniti è stata distribuita con il titolo tradotto “There’s still tomorrow” – non figuraristretta dei 207 lungometraggi in corsa per il premio di “”.In questaristretta c’è però un altroitaliano: “Vermiglio”, diretto da Maura Delpero, che rappresenta il nostro Paese anchecategoria “internazionale”.Le cinque nomination definitive per ciascuna categoria saranno annunciate il 17 gennaio dopo la conclusione del voto ad opera, mentre la cerimonia di gala si terrà il 3 marzo.