Quotidiano.net - "Non ho bevuto, guido io". Muore a 17 anni in scooter. Riportava a casa gli amici

Leggi su Quotidiano.net

Stava andando a prendere l’amico che lo aspettava fuori da una discoteca a Misano Adriatico, nel Riminese. Avrebbe dovuto riportarlo ain, come già aveva fatto con altri due ragazzini, facendolo la spola dal locale alle loro abitazioni. "State tranquilli, non ho, ci penso io a guidare". Baye Madjimby Mboup, 17, residente con la famiglia di origine senegalese a Gradara, in provincia di Pesaro, ha perso la vita ieri mattina verso le 4.30 in un rettilineo mentre andava a recuperare il terzo compagno, lo stesso che gli aveva prestato lo Scarabeo. Forse un colpo di sonno, forse un momento di disattenzione. Sta di fatto che il giovane ha perso il controllo. Loè andato a sbattere contro il cordolo, ha superato l’aiuola e si è schiantato contro un albero. Poi Mboup è caduto a terra.