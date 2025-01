Mistermovie.it - Mister Movie | Robert Pattinson continuerà ad essere Batman nel DC Universe? Ecco cosa pensa il regista Matt Reeves

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo del cinema è in fibrillazione per le recenti dichiarazioni didi The. Le sue parole hanno acceso l’interesse dei fan riguardo al ruolo die alla possibile integrazione del personaggio nel nuovo universo DC creato da James Gunn e Peter Safran.Le Parole diIn un’intervista con Josh Horowitz,ha parlato dell’attuale visione per, confermando che la priorità resta lo sviluppo della saga The Epic Crime Saga, che include The– Parte II. Pur non escludendo la possibilità di un coinvolgimento futuro dinel DC, ilha sottolineato l’importanza di un approccio narrativo solido e coerente.“La domanda principale è se tutto questo abbia senso,” ha spiegato. “La storia che stiamo raccontando è ciò che guida il progetto, e James Gunn e Peter Safran sono stati estremamente supportivi, lasciandoci lavorare liberamente su questa visione.