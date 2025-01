Mistermovie.it - Mister Movie | Paola Cortellesi conquista Hollywood: “C’è Ancora Domani” verso gli Oscar 2025?

La determinazione e il talento dihanno raggiunto un nuovo traguardo internazionale. La sua opera cinematografica There is still tomorrow, versione americana del successo italiano C’è, è ufficialmente tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per l’nella categoria Miglior Film.C’ègli?L’inclusione di There is still tomorrow nella lista dell’Academy rappresenta un momento storico per la regista e attrice italiana. La pellicola, già apprezzata da pubblico e critica in Italia, ha ottenuto il plauso internazionale grazie a un’accurata campagna di promozione negli Stati Uniti.Per rispettare i requisiti dell’Academy, il film è stato proiettato nelle sale nordamericane per almeno sette giorni, un criterio fondamentale per accedere alla competizione.