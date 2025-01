Lettera43.it - Microsoft investe in India: pronti oltre 3 miliardi in due anni per cloud e AI

Leggi su Lettera43.it

ha annunciato chetre degli 80di dollaria essere investiti per data center e infrastrutture necessarie ad alimentare i software di intelligenza artificiale saranno utilizzati in. Il colosso fondato da Bill Gates e Paul Allen ha intenzione di investire queste risorse nei prossimi dueper svilupparee AI. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato diSatya Nadella. A Bangalore, durante un evento pubblico, secondo quanto riportato da Bloomberg ha spiegato: «Il tasso di diffusione dell’AI inè sorprendente». Da qui la scelta di investire in, con tanto di incontro con il primo ministrono Narendra Modi.Thank you, PM @narendramodi ji for your leadership. Excited to build on our commitment to makingAI-first and work together on our continued expansion in the country to ensure everyn benefits from this AI platform shift.