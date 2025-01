Messico ragazza italiana precipita da un balcone | ricoverata in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Unadi 23 anni è caduta da unined è attualmentein: si tratta di A.S. originaria di Montemiletto, in provincia di Avellino. La giovane non sarebbe in pericolo di vita, e le sue condizioni si sarebbero stabilizzate, nonostante le numerose ferite e fratture riportate nella caduta. La 23enne irpina è caduta dal secondo piano, finendo a terra dopo un volo di dieci metri.La giovane si trova inper un periodo di studi nell’ambito del programma universitario Erasmus+, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria del cinema e dei media a Torino. La dinamica della caduta è ancora da chiarire, ma al momento sembra farsi strada l’ipotesi di un incidente. Laera sola in casa al momento dell’accaduto, e gli investigatori messicani sembrano orientarsi verso questa versione dei fatti.