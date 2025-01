Lanazione.it - Meno ossigeno per la Versiliana. Il Comune riduce i contributi

Ci sono tanti modi per motivare una sforbiciata come quella decisa nei giorni scorsi dalcon apposita delibera di giunta nei confronti della Fondazione. "È un taglio economicamente simbolico, ma politicamente importante". La formula scelta dal sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti ricorda alla lontana la celebre frase "È un piccolo passo per l’uomo, ma un grande balzo per l’umanità" pronunciata da Neil Armstrong quando mise piede sulla Luna. In realtà i 380mila euro stanziati per il 2025, a fronte dei 390mila del 2024, dicono altro. Il primo cittadino ha sempre sostenuto infatti che la Fondazione dovrà gradualmente camminare "sulle proprie gambe" e così è stato. Ma dietro questa somma, che svetta nel verbale di concertazione tra ile la Fondazione, non c’è nessuna critica al lavoro svolto sotto i pini dannunziani di viale Morin.