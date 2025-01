Quotidiano.net - Made in Italy: Crescita del 68% nelle esportazioni tecnologiche verso gli USA nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

"L'Italia non è solo sinonimo di food, moda e arredamento: ilinsi sta affermando come leader globale nei settori tecnologici più avanzati, come l'elettronica, la life science, la biotecnologia e l'aerospazio e non solo. Nel 2023, queste industrie hanno raggiuntogli Usa per 6,7 miliardi di dollari, con unadel 68% nei primi otto mesi del. Questi numeri dimostrano la capacità delle nostre imprese di competere nei mercati internazionali più strategici". Il presidente di Ice, Matteo Zoppas, lo sottolinea in occasione del taglio del nastro del Padiglione Italia al Ces di Las Vegas, la principale fiera al mondo dell'elettronica di consumo. "Ice - dice Zoppas - supporta questo comparto, anche nella scia degli obiettivi del ministero degli Affari esteri in coerenza con la diplomazia della