Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-4 7-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.1 vince un match tirato e utile per sgranchire i muscoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:03 Venerdì alle 9.00 Janniktornerà in campo opposto al greco Stefanos Tsitsipas per la seconda ed ultima esibizione dell’ing.08:01 L’azzurro mette minuti nelle gambe a pochi giorni dal via dell’in cui difende il titolo e 2000 pesantissimi punti. Esibizione che è servita in primis a testare le condizioni di campo e palle, quelle psicofisiche saranno messe seriamente alla prova a partire dal primo turno.JANNIKb. ALEXEI6-4 7-6 (2). E la chiude in bellezza con la palla corta di drittonte. Bentornato Jannik!6-2. ACE.6-1 CINQUEPOINT. ACE numero 11 per l’azzurro.5-1. Fuori misura la risposta di rovescio del padrone di casa.4-1. Lunghissimo anche questo dritto dell’o.