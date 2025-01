Amica.it - Letizia di Spagna e quel maglioncino Faconeri che cavalca il colore del momento

In occasione della Pascua Militar, la parata che inaugura ufficialmente l’inizio dell’anno militare inOrtiz ha catturato l’attenzione con un total look burgundy.La regina ha scelto un completo coordinato composto da gonna lunga in seta con spacco laterale e maglione in cashmere con scollo rotondo di Falconeri. Per completare l’ensemble, l’ex giornalista ha indossato pelliccia corta, décolleté con tacco basso di Magrit e clutch. Infine una collana di perle e un paio di orecchini pendenti coordinati. Tonalità protagonista dell’inverno 2024-25, il burgundy è uno dei colori più amati dalla sovrana. GUARDA LE FOTOGli stivali bordeaux più belli dell’autunno 2024 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdicheildelAmica.