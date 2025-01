Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "alla faccia di chi fa 50 ghigliottine": Tiziana vince 160mila euro? Si scatenano tutti | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

La cantante lirica Laura, veterana dei Trielli e campionessa con un portafoglio di 87.500, e due debuttanti,e Giovanni: loro i concorrenti che, nella puntata de L'in onda questa sera su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, si sono giocati l'accessosfida dei Cento Secondi. A spuntarla Laura e, che per la prima volta si sono sfidate per la Ghigliottina, del valore di 160.000. Ad aggiudicarsela,fine, è stata. La prima Ghigliottina per lei. Le parole in gioco erano fiume, tratto, Riccardo Fogli, puntate e leggero. Il montepremi, mai dimezzato, è rimasto di 160.000. Dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la campionessa ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola ROMANZO sul cartoncino a sua disposizione. E ci ha preso.