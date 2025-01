Sport.quotidiano.net - L’amarezza di Giuliani: "Bella gara, zero punti"

È ancora accigliato, Alberto(foto), e ne ha ben donde dopo un match nel quale Modena ha giocato benissimo ma non ha ancora mosso la classifica: "Secondo me Trento è la miglior squadra di questo campionato – attacca il coach della Valsa Group – soprattutto se parliamo di singoli. Siamo stati attaccati, per l’ennesima volta in stagione, per l’ennesima volta abbiamo fatto unapartita e per l’ennesima volta non abbiamo portato a casa. Non possiamo essere contenti. La mia speranza è che i ragazzi traggano insegnamento ed esperienza da quello che ci sta succedendo. Il mattone in più? Dal 20 in poi ci siamo ‘piaciuti di più".poi analizza la prestazione di due singoli, Buchegger e Federici: "Federici ha fatto grossi progressi, non da oggi ma da un po’ di tempo a questa parte.