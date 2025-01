Anteprima24.it - ‘La Befana’, la nuova iniziativa di Marotta che coinvolge i bambini delle case famiglia

Tempo di lettura: 2 minutiAvere un’idea è segnale di una mente sempre in movimento, realizzarla, però, non è così scontato come può sembrare. Specie quando viene fatta senza avere un tornaconto personale ma solo per una questione di condivisione e di valorizzazione del territorio e del tempo dei più giovani.Così è nato il video de ‘Larealizzato dal Gruppo ‘Missione Sociale’ di Limatola con i“Tempi Nuovi”, “La Fabbrica del Sorriso” e “L’OfficinaAutonomie”.Tutto nell’arco di poco tempo, un lavoro certosino sotto lo sguardo attento dell’ideatore e promotore dell’, quel Massimilianoche, nel tempo, ha voluto dimostrare che non è importante soltanto gestire ma anche fare in modo di poter rendere la permanenza e la vivibilità quanto più vicine la normale.