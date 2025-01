Tvplay.it - Juve, Vlahovic in partenza: l’esclusiva dall’Inghilterra

Lapotrebbe privarsi del suo centravanti già questo gennaio, cambiando radicalmente i suoi piani in attacco: una rivelazione esclusiva dall’estero.Siamo arrivati ai saluti tra lantus e Dusan? Sembrerebbe proprio così, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo, con una big della Premier League che sembra aver deciso di fare un passo avanti. Il feeling tra il serbo e Thiago Motta non è mai sembrato fortissimo, e una separazione a questo punto potrebbe fare bene a entrambi. Soprattutto perché permetterebbe alladi ripensare del tutto il suo attacco.in. (LaPresse) TvPlay.itNonostante i 12 gol segnati in 23 partite stagionali,viene percepito come un fallimento in termini di rendimento e per le tante occasioni fallite.