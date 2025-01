Inter-news.it - Inzaghi: «Complimenti al Milan, ma abbiamo fatto tutto noi!»

ha parlato su Radio Serie A al termine della finale di Supercoppa italiana tra Inter e, vinta dai rossoneri per 2-3. Il suo commento.RAMMARICO ? Simonea Radio Serie A dopo Inter-2-3: «Vanno fatti ianche al, noiconcesso errori che in una finale non puoi commettere. Questa squadra ha dimostrato di poter ripartire nel migliore dei modi anche dopo finali perse e lo farà. Quandopreso il 2-1 dovevamo essere più bravi a gestire.praticamentenoi, sbagliando occasioni limpide che ci avrebbero permesso di chiudere la partita. Torniamo in Italia con una sconfitta dolorosa, con qualche acciaccato, avremo un giorno e mezzo di riposo e ripartiremo nel migliore dei modi».