Jonathan Canini nuova data a Firenze il 22 maggio | parte la corsa ai biglietti

(Stando a quanto scrive corrieredimaremma.it:) Jonathan Canini live al Teatro delle Rocce: satira toscana e risate garantite - Gavorrano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: mercoledì 13 agosto, il comico toscano Jonathan Canini salirà sul palco del suggestivo Teatro delle Rocce con il suo ...