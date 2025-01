Ilgiorno.it - "Individueremo chi ha fatto danni. Ma va ritrovato il senso di comunità"

Leggi su Ilgiorno.it

Con decine di commenti di sostegno, i cittadini hanno apprezzato la risposta che il sindaco Enrico Baj ha dato a chi ha espresso preoccupazione per i recenti vandalismi che hanno colpito la città. Gli incivili hanno distrutto le decorazioni natalizie in piazza Daccò e lasciato immondizia ovunque. "Sono stati istruiti i procedimenti per individuare i responsabili", assicura il primo cittadino, che si rivolge alla città: "Non lasciamoci scoraggiare da questi atti di inciviltà. Al contrario, guardiamoli come un’opportunità per rafforzare il nostrodie per trasmettere alle nuove generazioni il valore del vivere insieme e del rispetto reciproco". "Credo nella cooperazione con le scuole, le associazioni culturali e sportive, le forze dell’ordine e le istituzioni – aggiunge Baj –.