Incidente mortale a Fondi | 44enne perde la vita la moglie incinta partorisce mentre è in coma Feriti gli altri due figli di 7 e 4 anni

Il giorno dell’Epifania lungo la via Flacca, a, in provincia di Latina per cause ancora da accertare un Range Rover è uscito fuori strada, centrando il guardrail e facendo carambola per oltre 20 metri. Un impatto devastante, riporta oggi il Messaggero di Latina. A bordo c’era una famiglia, padre, madre e i duedella coppia, di Fiumicino e di rientro dopo una gita fuori porta. Nell’ha perso lail padre, Filippo Cristian Colacicco, 44la, `Veronica Cristofaro, 42enne alla guida, si trova in condizioni gravissime. Non è escluso che la donna, ormai a fine gravidanza, abbia avuto un malore al volante. Si trova ora al Dono Svizzero di Formia, infarmacologico, dopo aver partorito la terzogenita. Ricoverati anche gliduedella coppia, una bimba di 7e uno duee mezzo.