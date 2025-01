Il Milan festeggia la Supercoppa Italiana sulle note di Baby Gang (il trapper che non ama Salvini) - Il video

Leggi su Open.online

I calciatori delhannoto la vittoria della, chiusa con un 3 a 2 contro l’Inter,di. In una diretta su Instagram, gli atleti si sono ripresi mentre esultavano negli spogliatoi, cantando e ballando la canzone deldi Lecco, Tu Me Quieres. Nelsi vede inizialmente, in primo piano, Kevin Zeroli che tiene il cellulare, canta e coinvolge gli altri calciatori. Grande tifoso delè il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, di certo, però, poco amato da. L’estate del 2023 avevano fatto scalpore le parole delnei confronti di. «Gente così (e Sardone) devono morire, portano solo ignoranza e razzismo. In Italia non dovete proprio parlare perché della mia generazione non avete ancora visto niente.