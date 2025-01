Sport.quotidiano.net - Il Malaguti è della Stella Azzurra. Gli applausi sono tutti per la Bsl

Vince per il secondo anno consecutivo laRoma che in una finalissima davvero emozionante supera al PalaYuri Gran Torino per 83-62. I capitolini, dopo avere battuto in semifinale la favorita Bassano, calano così il bis dimostrando la qualità del proprio organico, superando in una finale dominata dalla. Vince la, ma vince anche la Bsl San Lazzaro per la perfetta, come al solito, organizzazione di questa edizione numero 34 del torneo cadetti-under 17, in assoluto un punto di riferimento in campo nazionale per le squadre di categoria. E’ stata una cinque giorni di sfide bellissime, che ha messo in mostra tanti giocatori che saranno le stelle di domani. Tra le bolognesi in campo la migliore è stata la Virtus. I bianconeri hanno chiuso al quinto posto battendo 78-66 la Vis Ferrara.