Quotidiano.net - Finanziamenti illegali da Gheddafi,. Sarkozy di nuovo alla sbarra. L’ex presidente rischia dieci anni

La scena non è più originale ma anche ieri l’aula del tribunale di Parigi era piena oltre la capienza: Nicolas, ex capo dello Stato, si avvia sul banco degli imputati, poi dichiaradel tribunale le proprie generalità, la professione dei genitori, lo stato civile, la propria occupazione: "Avvocato". Perè il quinto processo in 5. Ma stavolta, il braccialetto elettronico potrebbe non bastare: nel processo per il finanziamento illegale della campagna presidenziale trionfale del 2007 da parte dell’allora leader libico Muammar, Nicolas10di carcere. Meno di un mese fa, nel processo "intercettazioni", è stato condannato definitivamente per corruzione di un giudice: 3, uno da scontare con il braccialetto elettronico.