Quotidiano.net - Dispersi sull’Adamello due escursionisti di 36 e 37 anni: ricerche in corso

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 gennaio 2025 – Allarme in quota nella provincia di Trento dopo che due uomini di 37 e 36, residenti in Gran Bretagna, risultanonel gruppo dell'Adamello. Sono inle operazioni di ricerca dei due, di cui non si hanno notizie dall’1 gennaio. Il giorno di Capodanno, secondo le indagini di Guardia di Finanza e carabinieri, i due turisti si trovavano al bivacco Malga Dosson in Val San Valentino, alla base della parete sud del Carè Alto. I due non hanno mai preso il volo di ritorno verso casa programmato per il 6 gennaio. La chiamata al numero unico per le Emergenze 112 è arrivata in mattinata da parte dei familiari di uno dei due. Gli operatori delle Stazioni Val Rendena - Busa di Tione e della Val del Chiese del SocAlpino e Speleologico sono state attivati per fare dei sopralluoghi con pick-up e quad cingolati nelle Valli di Daone, Val Breguzzo, Val San Valentino e val di Borzago, dove si sviluppano i sentieri di accesso al bivacco.