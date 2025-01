Cerveteri atto vandalico alla Stazione di Cerenova | danneggiata la ciclo-officina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2025 – “Un nuovo stupido, ingiustificabile e vergognoso. Un bene della nostra comunità, finanziato con soldi pubblici, utile a tantissime persone, ancora una volta danneggiato. Uno sfregiocittà e a tutti quei cittadini e cittadine che ora, si trovano private di un servizio che andrà necessariamente ripristinato”.A dichiararlo è Francesca Appetiti, assessoreSostenibilità Ambientale del Comune di, dopo essere stata informata dei danniposizionatadi Marina dinell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.“Attraverso le telecamere di video-sorveglianza della zona e dellaferroviaria cercheremo di individuare i responsabili, ma la delusione e l’amarezza rimangono – ha aggiunto l’assessore Appetiti – ci domandiamo ancora una volta cosa spinga le persone a compiere tali gesti: non possiamo pretendere città migliori, più funzionali e a misura d’uomo, capaci di venire incontro alle necessità di tutti, se ognuno di noi per primo non rispetta il proprio territorio.