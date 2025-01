Basket tegola in casa Virtus Bologna | lesione alla fascia plantare del piede per Clyburn

Leggi su Sportface.it

Arrivano brutte notizie in. La vittoria di domenica sera sul campo di Reggio Emilia non permette infatti di sorrideresquadra guidata da coach Dusko Ivanovic, dal momento che Willha riportato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi e mezzo. L’ex Efes e Cska Mosca ha lasciato il parquet dopo 7? a causa di un problema al, e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato unadelsinistro.Questa la nota ufficiale apparsa sul sito della società bianconera: “canestroS.p.A. comunica che nel corso della gara di Campionato con Reggio Emilia, Willha riportato unaparzialedelsinistro. Il giocatore si sottoporrà a trattamenti specifici, verrà rivalutato periodicamente e rimarrà assente dalle competizioni per un periodo non inferiore alle 10 settimane“.