Atalanta, le nuove maglie saranno prodotte da New Balance

Newin passato è stato sponsor tecnico di Liverpool, Roma, Siviglia, Athletic, Sporting, alcune delle più grandi realtà calcistiche e commerciali d’Europa: il prossimo grande accordo, salvo sorprese, sarà sottoscritto con l’.Secondo il sito specializzato Footy Headlines, infatti, il colosso americano sarà il successore di Joma come fornitore ufficiale nerazzurro, con un contratto in via di sottoscrizione per i prossimi anni, dopo che gli ultimi otto sono stati insieme all’azienda spagnola.Con il sodalizio in scadenza a giugno 2025, da tempo il tema del passaggio di consegne era sulle scrivanie di Zingonia. Ora si attendono solo i crismi attraverso gli annunci ufficiali.Newè una società americana che ha sede a Boston, che è anche la città della famiglia Pagliuca, fondata nel 1906 e che nel 2021 aveva un fatturato di 4,4 miliardi di euro: l’azienda ha quasi 6mila dipendenti (dato del 2022).