WWE | UFFICIALE! La Royal Rumble 2026 si terrà in Arabia Saudita

In attesa dello storico debutto di RAW su Netflix, la WWE ha deciso di annunciare un’altra svolta storica, prevista per il prossimo anno: ilPLE sia Riyadh, in. Per la prima volta nella sua storia,sifuori dal territorio nordamericano, chiudendo il cerchio di una collaborazione con l’iniziata nel 2018, ironia della sorte, con The Greatest. L’evento rientrerà nelle attività della Riyadh Season, come specificato dal consigliereTurki Alalshikh, a capo del General Entertainment Autorhity. Anche Nick Khan, presidente della WWE, ha enfatizzato l’importanza di questa scelta, in linea con la volontà di espandere il rapporto lavorativo con l’:“La WWE è una compagnia globale ed è logico espandere le nostre relazioni con il Regno e portare uno dei nostri eventi più importanti a Riyadh nel gennaio