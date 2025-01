Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 6 Gennaio 2025: Martina conferma la scelta

La puntata diregistrata il giorno dell’Epifania ha regalato un importante colpo di scena per il pubblico del dating show.De Ioannon, una delle troniste più seguite di questa edizione, ha annunciato la sua. Le forti dichiarazioni hanno acceso immediatamente gli animi in studio, suscitando reazioni contrastanti tra i corteggiatori Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.6 Dicembre: il sondaggio in studio e le reazioni dei corteggiatoriMaria De Filippi ha deciso di coinvolgere il pubblico in studio con un sondaggio sulla possibilediDe Ioannon. Il risultato ha visto Gianmarco Steri prevalere, lasciando Ciro Solimeno visibilmente sorpreso. Gianmarco, da parte sua, è rimasto perplesso, ma ha mantenuto la calma. La tensione è aumentata quando Maria ha chiesto alla tronista di ballare con entrambi, un momento che ha aggiunto ulteriori sfumature emotive alla situazione.