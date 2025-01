.com - Turmoil gratis su Epic Games Store dal 9 al 16 gennaio 2025

Leggi su .com

Dal 9 al 16, l’offre gratuitamente “”, un gioco di simulazione ispirato alla corsa al petrolio negli Stati Uniti del XIX secolo per PC Windows e Mac.Ricorda che basta avere un account super poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochicheregala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochiper una settimanaDal 9 al 16offre gratuitamente, un appassionante simulatore di estrazione petrolifera. Ambientato nel boom petrolifero del XIX secolo, il gioco combina strategia, competizione e un pizzico di umorismo, rendendolo perfetto per gli appassionati di gestionali.