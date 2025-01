Quotidiano.net - Tra Boldini e Michelangelo, un anno di mostre

di Luca Scarlini "Scelta una forma primaria, quale ad esempio il cerchio, ne studio le possibilità strutturali per renderla attica, cercando il massimo risultato con la massima economia". Marina Apollonio, triestina per nascita, ma da lungo tempo residente a Padova, a cui Guggenheim Venezia dedica una bella retrospettiva, dal titolo Oltre il cerchio, molto ricca nella scelta (cento opere da collezioni pubbliche e spesso private) a cura di Marianna Gelussi (catalogo a cura della stessa edito da Peggy Guggenheim Venezia e Marsilio, l’esposizione chiude il 3 marzo prossimo) ha sempre avuto una visione netta sulla rappresentazione nelle sue opere. Il cerchio compare in una sequenza di spirali sempre più vertiginose, specialmente quando le opere aggiungono la dimensione del movimento. Una sua opera compare in copertina nella riedizione del 1977 di Ti con Zero di Italo Calvino (l’immagine venne scelta dallo scrittore), di cui la curatrice sceglie come epigrafe del suo saggio introduttivo un brano celebre del racconto I cristalli, in cui la voce narrante afferma che: "Un mondo assolutamente regolare, simmetrico, metodico, s’associa alla tensione amorosa".