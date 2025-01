Lettera43.it - Papa Francesco ha nominato la prima prefetto donna in Vaticano: è suor Simona Brambilla

hadel Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, finora segretaria della stessa istituzione e già superiora generale in Italia delle Missionarie della Consolata. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Il dicastero affidato a, primonell’ambito della Curia Romana, è il “ministero” delresponsabile per i religiosi e le religiose di tutto il mondo. Bergoglio ha anchepro-dello stesso dicastero il cardinale Angel Fernandez Artime, già Rettore Maggiore dei Salesiani.Chi è, 60 anni il 27 marzo, è entrata nell’Istituto dellee missionarie della Consolata nel 1988 ed ha emesso laprofessione religiosa nel 1991.