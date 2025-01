Anteprima24.it - Napoli saluta le feste con il volo della Befana

Tempo di lettura: 2 minutiLe festività natalizie nella città disi sono concluse oggi con il tradizionale ‘da Palazzo reale a piazza Plebiscito. La manifestazione, come ogni anno, è stata realizzata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco dicon il sostegno dell’amministrazione comunale. Tantissime le famiglie che si sono riversate nella pizza per attendere il lancio di caramelle da parte. Ad assistere alanche il sindaco di, Gaetano Manfredi, che, insieme ai vigili, ha poi regalato caramelle ai bambini e non si è sottratto alle tante richieste di foto o selfie. Ma la manifestazione di oggi chiude solo una lunga serie di eventi e di spettacoli che hanno accompagnato tutto il periodo delleper le quali l’amministrazione ha messo in campo – come ha sottolineato l’assessore al Turismo, Teresa Armato – “una programmazione molto eterogena, fatta per soddisfare tutti i gusti con musica, spettacoli, luminarie e soprattutto diffusa su tutto il territorio cittadino”.