Ilfattoquotidiano.it - Mullah rimprovera una ragazza senza velo all’aeroporto di Teheran: lei gli strappa il turbante – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scene di protestaMehrabad di. Ununaperché non indossa il, lei si avvicina al religioso, gliile lo srotola, indossandolo sulla testa. L’episodio è stato ripreso da alcuni passeggeri. Nella clip, diffusa sui social sia dalla giornalista iraniana Masih Alinejad sia dall’associazione Femme Azadi, si vede la giovane che, dopo aver preso il, continua a protestare, urlando tutta la sua rabbia. L’associazione scrive su X che il viso della“non è stato sfocato perché è stata arrestata”.“Unacoraggiosa in un atto di sfida ha tolto ildalla testa di un religioso che lava per non aver messo ilislamico e lo ha indossato – scrive la giornalista Alinejad raccontando l’episodio sui social – L’oppressione si è tramutata in resistenza.